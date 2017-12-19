美鐵列車華州出軌墮公路 死者修訂為3人

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【KTSF 馮政浩報導】

在華盛頓州一列美國火車（Amtrak），在新服務的首次途程出軌，有斷截的車廂跌落天橋底的州際5號公路，當局最先公布最少有6人死亡 ，稍後證實有3人死亡，近80人送去醫院治療。

事發在週一早上8時左右，一列由西雅圖開往波特蘭的高速客運火車，在首航途中經過西雅圖外圍的皮亞斯縣的時候，在一條火車天橋出軌，有斷截的車卡跌落下面的州際5號公路，壓倒幾架駛過的汽車，全國運輸安全局已經接手調查。

全國運輸安全局官員Bella Dinh-Zarr說：”全國運輸安全局已經組成一隊調查隊，前往華盛頓州杜邦市，調查美國火車501航班今早出軌的情況。”

當時火車上有78名乘客和5名車務職員，初步消息指火車可能撞到一些物體導致出軌。

意外發生後，當地的5號公路全線封閉，當局估計可能要一兩天，公路交通才會恢復正常。

有消息說，當地附近一個市長早在10日前已指出，事發的路軌一帶安全設施不足。

Lakewood市長Don Anderson說：”出了事你是回頭，為無加設安全措施辯護 ，還是回頭爭取經費改善它 ，因為這項目絕不必要，它危害民眾。”

有華盛國會議員就指，全國的火車交通都未有充份裝置PTC Positive Train Control系統，這個系統在某些緊急情況發生時，比如兩列火車快要迎頭撞或超速脫軌，或列車錯誤進入禁區，或上錯路軌時，會自動剎停列車。

華盛頓州聯邦眾議員Denny Heck說：”很失望，我們沒有在全國火車上安裝更多PTC系統，不僅我的選區，也是全美國的問題。”

他指出，有當局早在2008年已批准裝設PTC系統，而國會去年通過的F.A.S.T 法案，也有撥出一些經費，啟動PTC系統的裝置，但工程顯然進度趕不上 。

PTC系統也涵蓋路軌的信號基礎設施，及向列車自動傳訊在正常生效的情況下可以預防行車事故，但對於路軌失修，或有人突然橫過路軌等因素觸發的意外事故，就無能為力。

特朗普總統發出推文，指華盛頓州的火車意外證明，即將發表的基建計劃必須得到盡快批准，他指出政府在中東用了7萬億元，但國內的道路、橋樑、隧道、火車軌卻一一倒塌，不應繼續容許，而在11分鐘之後，特朗普又再發推文，為事故中的人表示關懷和會為他們祈禱。

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