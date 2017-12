美鐵列車華州出軌墮公路 死者修訂為3人

By

【KTSF 馮政浩報導】

在華盛頓州一列美國火車(Amtrak),在新服務的首次途程出軌,有斷截的車廂跌落天橋底的州際5號公路,當局最先公布最少有6人死亡 ,稍後證實有3人死亡,近80人送去醫院治療。

事發在週一早上8時左右,一列由西雅圖開往波特蘭的高速客運火車,在首航途中經過西雅圖外圍的皮亞斯縣的時候,在一條火車天橋出軌,有斷截的車卡跌落下面的州際5號公路,壓倒幾架駛過的汽車,全國運輸安全局已經接手調查。

全國運輸安全局官員Bella Dinh-Zarr說:”全國運輸安全局已經組成一隊調查隊,前往華盛頓州杜邦市,調查美國火車501航班今早出軌的情況。”

當時火車上有78名乘客和5名車務職員,初步消息指火車可能撞到一些物體導致出軌。

意外發生後,當地的5號公路全線封閉,當局估計可能要一兩天,公路交通才會恢復正常。

有消息說,當地附近一個市長早在10日前已指出,事發的路軌一帶安全設施不足。

Lakewood市長Don Anderson說:”出了事你是回頭,為無加設安全措施辯護 ,還是回頭爭取經費改善它 ,因為這項目絕不必要,它危害民眾。”

有華盛國會議員就指,全國的火車交通都未有充份裝置PTC Positive Train Control系統,這個系統在某些緊急情況發生時,比如兩列火車快要迎頭撞或超速脫軌,或列車錯誤進入禁區,或上錯路軌時,會自動剎停列車。

華盛頓州聯邦眾議員Denny Heck說:”很失望,我們沒有在全國火車上安裝更多PTC系統,不僅我的選區,也是全美國的問題。”

他指出,有當局早在2008年已批准裝設PTC系統,而國會去年通過的F.A.S.T 法案,也有撥出一些經費,啟動PTC系統的裝置,但工程顯然進度趕不上 。

PTC系統也涵蓋路軌的信號基礎設施,及向列車自動傳訊在正常生效的情況下可以預防行車事故,但對於路軌失修,或有人突然橫過路軌等因素觸發的意外事故,就無能為力。

特朗普總統發出推文,指華盛頓州的火車意外證明,即將發表的基建計劃必須得到盡快批准,他指出政府在中東用了7萬億元,但國內的道路、橋樑、隧道、火車軌卻一一倒塌,不應繼續容許,而在11分鐘之後,特朗普又再發推文,為事故中的人表示關懷和會為他們祈禱。

