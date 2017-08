By

【KTSF 陳令楠報導】

週一早上,北美大陸上空將會出現日蝕現象,灣區不會見到日全蝕,但會有日偏蝕,日蝕會於早上9點開始,約10時15分為最佳觀賞時間,日蝕將於早上約11點半結束,各科學館、及公園、廣場等地都有觀賞活動。

位於舊金山的California Academy of Sciences、Exploratorium、以及東灣奧克蘭市(屋崙)的Chabot太空館等,會開放給民眾觀賞日蝕。

此外,柏克萊加大、舊金山、奧克蘭聯合校區亦會有相關活動。

民眾亦可以前往舊金山市府廣場等公園與其他人一同觀賞。

而加州公用事業委員會呼籲大家在日蝕期間減少用電,因太陽光量減少後,太陽能產生的電量亦將大幅減少。

