北韓旅遊禁令9月起實施 美國國民趕緊報團旅遊

【KTSF 吳倩妤報導】

本週五即9月1日起,美國國民禁止到北韓旅遊的禁令將生效,一些美國遊客近日都趕在禁令生效前報團到北韓旅遊。

這個旅行團一共有8名美國人,他們正在北京首都機場辦手續,這班遊客是經北京一間中介旅行社報名,參加4天3夜北韓旅行團,行程包括觀看特色巡遊、參觀博物館。

自今年6月,被指兩年前在北韓觀光期間,偷走酒店政治宣傳標語而被判刑15年勞改的大學生Otto Warmbier,突然獲准提早獲釋返美,原來當時他已處於植物人狀態,而他回國後不足一星期死亡後,國務院在8月初頒令,由9月起即星期五,禁止所有美國公民前往北韓,記者及人道救援組織工作人員可申請豁免,禁令為期一年。

據業界估計,禁令生效前,全球每年約有5,000人會到北韓旅遊,當中1,000人是美國公民。 旅行社相信,美國禁令生效後,安排外國人到北韓的旅行社生意會減少兩成。

