美航空服員涉粗暴移走嬰兒手推車 險打中嬰兒

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國航空一名機艙服務員被指粗暴移走一名母親的嬰兒手推車,幾乎打中嬰兒的事件,航空公司隨即對事件展開調查,而機艙服務員工會亦對事件發表聲明。

機艙服務員工會發聲明指,這段片段並不代表機艙服務員,沒有努力嘗試去解決紛爭,以及以堅守保障乘客安全起飛的宗旨。

發言人指非常關注有乘客與非常關心他們,照顧他們的機艙服務員發生爭執,機艙服務員每一天是每班航機起飛前保安的最後防線,在沒有911緊急求助的情況下,職員一定要保持冷靜,以及認清如何執行能夠保障大家安全的步驟。

今次的爭議在舊金山國際機場發生,航班編號591,原定在上星期5下午約1時起飛前往達拉斯。

由一段由乘客拍攝的片段可見,一名男機艙服務員與一名對事件看不過眼,開聲聲援該名母親的男乘客對罵,機艙服務員斥責乘客完全不知道事件的來龍去脈,乘客就回應指,不論情況怎樣,機艙服務員差一點就傷害到嬰兒,不過沒有一段片段拍到事發的情形。

美國航空已經就事件向所有受影響的人士道歉,在調查事件其間,亦將涉事的機艙服務員停職。

美航只表示,今次爭議與嬰兒手推車有關,至於機艙服務員工會就指,有乘客嘗試將嬰兒手推車帶上機,而有人提出要從機艙拿走嬰兒手推車,並將手推車放在飛機的其他部份。

美航亦指,事後已經解決了這名母親的需要,而她已經乘搭另一班飛機離開機場,在她今次餘下的旅程中,美航將會為她升級至頭等艙。

