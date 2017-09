By

美國家庭入息中位數在去年終於刷下新高,打破在1999年創下的紀錄。

據人口普查局的最新數字,在調整通脹因素後,2016年美國家庭入息較2015年上升3.2%,至59,039元,較1999年的舊紀錄58,665元稍微高出。

美國貧窮人口比率從前年的13.5%微跌至12.7%,生活在貧窮線以下的美國民眾減少250萬人,去年有4,060萬人。

沒有健保的美國民眾,比率由9.1%減至8.8%。

