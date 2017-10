By

i-CABLE

美國航空(American Airlines)一架客機在赤鱲角機場裝貨期間,貨物及升降台起火,一名地勤人員逃生時受傷,航班事後要取消,機管局正調查事件。

準備裝上客機的貨物,起火後火勢猛烈,流動升降台亦被波及,冒出大量濃煙,客機是美國航空 AA192 ,前往洛杉磯的航班,停泊在西停機坪 42 號閘對開,原定下午六時十分起飛,下午近五時半裝貨時起火,當時機上沒有乘客,據了解貨物底部最先起火,火勢之後迅速蔓延,多輛機場消防車接報到場灌救,火勢在半小時後被救熄。

操作升降車的五十九歲貨運公司職員懷疑逃生時由升降台跳下,躺在地面,他的手、面和腳受傷,由救護車送到北大嶼山醫院,之後轉送瑪嘉烈醫院治理。

機管局表示正調查事件,航班在火警後取消,航空公司安排受影響乘客轉機。

