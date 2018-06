By

【KTSF 劉瑩報導】

連鎖電影院AMC推出新的電影月票計劃,以優惠價格,讓會員觀看IMAX和3D電影。

AMC Stubs A List計劃月費是19.95元,參與計劃的會員可以每週在AMC電影院觀看3部電影,當中包括IMAX和3D電影,允許觀眾預先訂票。

計劃於下週二啟動,屆時將成為MoviePass的競爭對手,MoviePass現時月費9.95元,會員可每日看一部2D電影。

MoviePass在Twitter發文取笑AMC的新計劃,涵蓋的影院數目和影片選擇少許多,而價錢卻是MoviePass的雙倍。

