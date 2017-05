By

【KTSF 黃恩光報導】

加州公路巡警週五對灣區9個縣發出Amber警報,找尋一名在舊金山被人擄走的一歲男童。

警方表示,居住在舊金山的一歲男童Makai Bangoura週三下午3時左右在舊金山被一名亞裔男子擄走,警方正在尋找一輛2000年茶色豐田四門Corolla汽車,車牌號碼是5SEY238。

疑犯是30歲亞裔男子Jason Lam,身高5呎3吋,體重145磅,黑色頭髮,棕色眼睛。

疑犯的家人表示,疑犯最近精神崩潰,可能有自殺傾向。

任何人見到疑犯或者是上述車輛,請立刻打911 。

