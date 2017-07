By

【KTSF 劉瑩報導】

Amazon針對Prime會員的”Prime Day”促銷活動,將會在東岸時間晚上9時,西岸時間下午6點開始。

Amazon表示,促銷活動歷時30個小時,每5分鐘發放一次特惠商品,本次限時折扣涉及過千種商品,但優惠僅對Amazon Prime會員開放。

這次是Amazon第三次針對Amazon Prime會員的年度限時折扣活動,在過去的活動中,Amazon都報稱銷售業績理想。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。