Amazon黑色星期五折扣優惠提早展開（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

網購商店Amazon宣布,今年感恩聖誕購物旺季提前開始,即日起已可以上網選購黑色星期五特價商品,以及其它節日禮品。

Amazon透露,今年節日購物旺季將持續超過50天,而且有超過上億種商品,在節日購物期間都免運費。

另外,黑色星期五的促銷產品,即日起可直接上網到www.amazon.com/blackfriday選購,一直到黑色星期五結束。

節日促銷商品包括玩具、電子產品、家居用品、廚房及裝飾用品甚至衣物等,熱銷玩具最多有七折,促銷的電視品牌有LG、Samsung及Sony等。

消費者除了上網購物,還可以透過手機或平板電腦app,透過最新的3D三維視頻科技觀看產品,然後再決定是否購買。

另外,Amazon的Prime用戶還可以選用一個新的送貨服務Amazon Key,如果用戶不在家,Amazon也可以安全將貨品送到用戶家中。

