Amazon黑色星期五折扣優惠提早展開（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

網購商店Amazon宣布，今年感恩聖誕購物旺季提前開始，即日起已可以上網選購黑色星期五特價商品，以及其它節日禮品。

Amazon透露，今年節日購物旺季將持續超過50天，而且有超過上億種商品，在節日購物期間都免運費。

另外，黑色星期五的促銷產品，即日起可直接上網到www.amazon.com/blackfriday選購，一直到黑色星期五結束。

節日促銷商品包括玩具、電子產品、家居用品、廚房及裝飾用品甚至衣物等，熱銷玩具最多有七折，促銷的電視品牌有LG、Samsung及Sony等。

消費者除了上網購物，還可以透過手機或平板電腦app，透過最新的3D三維視頻科技觀看產品，然後再決定是否購買。

另外，Amazon的Prime用戶還可以選用一個新的送貨服務Amazon Key，如果用戶不在家，Amazon也可以安全將貨品送到用戶家中。

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