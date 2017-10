By

網購龍頭Amazon將推出一項命名為Amazon Key的服務,當你不在家時,投遞員亦可直接進入你家中放下郵件。

這項服務將在全美37個城市中首先展開,舊金山灣區,南加州的洛杉磯及聖地亞哥均在此列。

亞馬遜的Prime會員可以享受投遞人直接將貨物投遞到家中的服務,當包裹送達時,投遞員可掃描門上條形碼,掃描成功之後即可滑動解鎖你家的門,然後將包裹放進屋內,而全過程都有雲攝像頭監控,並發送手機通知。

不過此服務需要購買Amazon Key居家裝備,包括智能門鎖及雲攝像頭,售價為250美元。

此項服務也可以運用在其他狀況中,例如訪客在主人回家前來到,這項裝置可以代為開門,另外,也可以為清潔工或帶狗散步的人開門。

