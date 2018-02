Amazon提升Whole Foods網購服務 兩小時內速遞送貨

By

網購龍頭Amazon收購連鎖超市Whole Foods後,計劃今年內推出兩小時速遞服務,但只限支付99元年費的Prime會員享用。

Amazon會員可以透過Prime Now應用程式和在網站,訂購Whole Foods的鮮肉、海鮮等雜貨,送貨服務已在德克薩斯州Austin市、辛辛那提、達拉斯和維珍尼亞州Virginia Beach推出,今年會擴大至全國,並計劃推出兩小時速遞服務。

究竟網購新鮮食物這門生意是否可為,目前仍未有定案,因為並非所有消費者都願意由他人代選鮮肉或蔬果,而這個心態亦是超市欲擴大網購送貨服務的最大障礙。

美國去年約有7%家庭曾網購鮮肉雜貨,當中4分之3選擇送貨上門,其餘選擇到分店取貨。

Amazon表示,Prime會員使用兩小時送貨服務,購物只要滿35元將不另外收費,但如果要一小時送貨服務,則要支付8元運費。

