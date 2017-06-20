亞馬遜推Prime Wardrobe 讓用戶在家免費試穿新裝

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【KTSF】

網購零售商亞馬遜公司（Amazon）正測試一項新服務，名為Prime Wardrobe，讓Prime用戶在亞馬遜網站添置新裝時，可以免費在家試穿，合心意的才購買，完全不用事先付費。

要享用Prime Wardrobe服務，用戶需選購3件或以上的衣物，然後在7天試穿期內選擇購買或退貨，而如果要退貨，只須放在已預付郵費的包裝盒，寄回給亞馬遜，方法可以是自行交到UPS地點，或安排UPS派員收件。

用戶還可享有折扣優惠，折扣幅度視乎他們購買多少產品，如果購買3至4件，將享有9折優惠，5件或以上將享有8折優惠。

亞馬遜表示，這項服務適用網站上逾百萬件衣飾，品牌包括Calvin Klein、Hugo Boss、Theory和Levi’s等。

亞馬遜這項新服務，似要與傳統百貨公司爭客，有可能對早已面臨經營困難的Macy’s等百貨公司帶來另一重打擊。

另外，也可能對Walmart帶來潛在危機，後者近日收購多間網上服裝品牌，包括ModCloth和Bonobos，目標是要吸引千禧一代的客群。

分析師指出，亞馬遜今年有可能取代Macy’s，成為美國最大成衣零售商，亞馬遜去年在美國成衣市場的佔有率為6.6%，預料至2021年將增至16.2%。

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