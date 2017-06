亞馬遜推Prime Wardrobe 讓用戶在家免費試穿新裝

By

網購零售商亞馬遜公司(Amazon)正測試一項新服務,名為Prime Wardrobe,讓Prime用戶在亞馬遜網站添置新裝時,可以免費在家試穿,合心意的才購買,完全不用事先付費。

要享用Prime Wardrobe服務,用戶需選購3件或以上的衣物,然後在7天試穿期內選擇購買或退貨,而如果要退貨,只須放在已預付郵費的包裝盒,寄回給亞馬遜,方法可以是自行交到UPS地點,或安排UPS派員收件。

用戶還可享有折扣優惠,折扣幅度視乎他們購買多少產品,如果購買3至4件,將享有9折優惠,5件或以上將享有8折優惠。

亞馬遜表示,這項服務適用網站上逾百萬件衣飾,品牌包括Calvin Klein、Hugo Boss、Theory和Levi’s等。

亞馬遜這項新服務,似要與傳統百貨公司爭客,有可能對早已面臨經營困難的Macy’s等百貨公司帶來另一重打擊。

另外,也可能對Walmart帶來潛在危機,後者近日收購多間網上服裝品牌,包括ModCloth和Bonobos,目標是要吸引千禧一代的客群。

分析師指出,亞馬遜今年有可能取代Macy’s,成為美國最大成衣零售商,亞馬遜去年在美國成衣市場的佔有率為6.6%,預料至2021年將增至16.2%。

