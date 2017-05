By

【KTSF】

網上商貿龍頭Amazon公司週二股價首次突破1000元,創下上市以來新高,收市回落至996.70元。

股價上升亦推高Amazon的市值至4,780億美元,是對手Wal-Mart的兩倍,也是Target的15倍。

Amazon於1997年上市,當天買下1,000元股票的投資者,今天的股值將超逾50萬元。

目前只有4間美國上市公司的股價超過1,000元,分別是旅遊訂購網站Priceline Group Inc.、建築商NVR Inc.、肉食及海運公司Seaboard Corp.和股神巴菲特的控股公司Berkshire Hathaway Inc.。

