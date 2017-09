Amazon宣布Echo智能播音器減價發售

By

網購龍頭Amazon公司表示,旗下的Echo智能播音器將會減價發售,由180元減至100元,同時會提升Echo的音質,並會推出6款新外殼,供消費者選購。

Amazon表示,新一代的Echo仍會使用名叫Alexa的語音助理,將會首次加裝高低音喇叭,以及杜比音效。

另外,Amazon也會推出豪華版的Echo,名叫Echo Plus,音質將會更佳,而且可以作為家居智能操控中心,售價定為150元。

Amazon這項減價舉措,相信是要為即將來臨的購物旺季作好準備,Google的Home智能播音器定價129元,而蘋果定於12月推出的HomePod,售價是349元。

Amazon也宣布推出多款用語音操控的裝置,包括Echo Connect播音器,可連接用戶的家居電話,售價是35元,另外是為電子遊戲玩家而設的Amazon Buttons,售價20元。

