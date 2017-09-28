Amazon宣布Echo智能播音器減價發售

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【KTSF】

網購龍頭Amazon公司表示，旗下的Echo智能播音器將會減價發售，由180元減至100元，同時會提升Echo的音質，並會推出6款新外殼，供消費者選購。

Amazon表示，新一代的Echo仍會使用名叫Alexa的語音助理，將會首次加裝高低音喇叭，以及杜比音效。

另外，Amazon也會推出豪華版的Echo，名叫Echo Plus，音質將會更佳，而且可以作為家居智能操控中心，售價定為150元。

Amazon這項減價舉措，相信是要為即將來臨的購物旺季作好準備，Google的Home智能播音器定價129元，而蘋果定於12月推出的HomePod，售價是349元。

Amazon也宣布推出多款用語音操控的裝置，包括Echo Connect播音器，可連接用戶的家居電話，售價是35元，另外是為電子遊戲玩家而設的Amazon Buttons，售價20元。

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