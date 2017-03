亞馬遜就範交出Echo語音通話記錄 助警方查兇案

By

【KTSF 林佩樺報導】

亞馬遜(Amazon)推出的人工智能家庭語音助手Echo成為一宗謀殺案線索後,亞馬遜同意將Echo語音通話內容提供給警方協助辦案。

亞馬遜原本以憲法第一修正案的言論自由權保障,駁斥檢方索取使用者語音資料的要求,然而根據法庭文件,亞馬遜已於3月3日交出使用者語音通話紀錄。

亞馬遜發言人則拒絕回覆,此舉讓外界擔心隱私權在法律之下不得不妥協,也就是說使用者的個人平常通話紀錄被Amazon存取後,有一天可能變成法律證據。

此次涉及的案件為阿肯色州警方正在調查的謀殺案,2015年11月22日,涉嫌殺死朋友的James Andrew Bates邀請幾位朋友至家中看球賽喝啤酒,夜深後Bates請友人於家中沙發過夜,其後友人被發現橫屍於浴缸中。

警方申請搜索令,希望亞馬遜公司提供11月21日至22日之間,被語音助手Echo收錄的涉案人所有錄音紀錄,以找到更多有關線索,亞馬遜則拒絕警方的要求,兩方走入法院。

一般來說,語音智能助手只有在接受用戶指令後,才會開始錄音,所有語音數據除了存在用戶的機台上,亞馬遜端也會保存,用戶並不能刪除。

公司號稱,此設備具有7個麥克風,能接收來自家中各角落的聲源。

