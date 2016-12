By

【KTSF 崔凱橋報導】

假日購物旺季,不少民眾為了方便而選擇在網上購物,網絡零售公司亞馬遜(Amazon)剛發表了這個假日的業績報告。

亞馬遜表示,在剛過去的假日季節,已經為使用Amazon Prime服務的客戶在全球運送了超過十億件貨物,為亞馬遜創下紀錄。

會員需支付99美元年費後,Amazon Prime會提供兩天免費送貨服務及其他影視音樂。

亞馬遜行政總監Jeff Wilke表示,公司旗下的智能語音助理Echo和Echo Dot是今年最暢銷商品,亞馬遜沒有公布Echo明確銷售數字,只是透露了比去年同期的銷售量多出9倍,

