【KTSF 古琳嘉報導】

網上零售龍頭Amazon宣布回收多款攜帶式充電器,因為這些充電器可能會著火燃燒。

需要回收的是Amazon自有品牌的攜帶式充電器Amazon Basics portable power banks,一共有6種款式,由於涉及回收的這些產品,電池可能過熱或是容易著火,會導致燃燒和灼傷的危險。

需要回收的產品多達26萬個,購買了這些產品的消費者可以撥打免費熱線1-855-215-5134 查詢,或者直接上網登記申請全額退款,網址:amazonpowerbank.expertinquiry.com

