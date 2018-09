By

【KTSF】

網購龍頭Amazon週二市值正式突破一萬億元,成為史上第2家市值破萬億的企業。

Amazon從線上書店發展成雲端龍頭及電子商務巨擘,今年以來Amazon股價勢如破竹,累計漲幅約75%。

總被位於南灣的蘋果公司,今年8月2日成為首家市值突破一萬億美元的美國企業,從蘋果掛牌上市起,總共歷時38年才達到這個規模,Amazon僅用了21年。

