網購龍頭Amazon宣布,將會把Prime會員年費由目前的99元調高至119元,加幅達20%。

新加入的Prime會員,由5月11日起將會支付加價後的年費,而現有會員在6月16日起續會時,將要支付新年費。

Prime會員除了享有兩天送貨的免郵費優惠外,還可以使用Amazon的視頻和音樂串流服務。

Amazon最近表示,該公司在全球擁有逾億付費的Prime用戶。

Amazon表示,這次加價是要確保Amazon能繼續經營Prime,Amazon對上一次調高Prime年費是4年前。

本年稍早,Amazon已把Prime月費由10.99元加至12.99元。

