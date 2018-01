By

【KTSF 張麗月報導】

Amazon將Prime用戶的月費由原來的10.99元調升至12.99元,但Prime的年費就維持不變,仍然是99元一年。

Amazon沒有解釋今次加月費的理由,一般相信是Amazon希望有更多人加入成為年費會員。

