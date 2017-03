灣區3商戶加入Amazon Prime Now 兩小時送貨上門（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

灣區目前新增3個本地零售商加入Amazon Prime Now,提供兩小時送貨服務,如果你想訂購食物、美容產品或寵物糧食,但又不想出去買的話,現在就有了多一個選擇。

Amazon Prime用戶目前使用Prime Now服務,只須上Amazon網站訂購商品,就可在兩小時內獲免費送貨上門,Prime的會員費是每年99元。

Amazon Prime Now主管Simoina Vasen:”我們樂於繼續邀請更多本地商店加入Prime Now服務,包括Peninsula Beauty、Pet Food Express及Sprouts Farmers Market,灣區顧客兩小時內就收到貨品免費送上門。”

Peninsula Beauty營運總監Jerret Schaar說:”價錢和選擇固然重要,但是服務不論在店購買或兩小時送貨,才是最重要的本地銷售策略。”

