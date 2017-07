Amazon Prime Day促銷日創單日最高銷售額

By

【KTSF 崔凱橋報導】

網購龍頭Amazon在剛過去舉行的Prime Day,銷售額高於2016年的傳統購物旺季”黑色星期五”及”網購星期一”加起來的銷售額。

Amazon在剛過去的星期一及星期二,舉行歷時30小時長的Prime Day會員促銷日,再一次打破Amazon的銷售紀錄,較去年同一時段增長了60%,創下公司有史以來單日最佳銷售紀錄。

Amazon亦指出,Prime Day這天同時也是最多新會員加入的一天,總會員的人數較上年同期增長了50%。

不過Amazon沒有提供最新Prime會員的總數,只表示有數千萬人參與今年的Prime day活動。

根據Amazon的官方統計顯示,最暢銷的產品是Amazon旗下的智能語音助理Echo Dot,其次的是Amazon旗下的平板電腦Fire Tablets,以及電子書Kindle,而不少產品亦在短短幾個小數全部售罄。

有業界人士估計,今年的Prime Day為Amazon帶來大約10億美元的營收。

