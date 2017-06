By

網上零售龍頭亞馬遜公司(Amazon)週四宣布,年度”Prime Day”促銷日已定於7月10日舉行,今年更會歷時30小時。

亞馬遜希望透過Prime Day促銷日,刺激夏季減慢的銷情。

促銷提供的優惠,只限Prime付費用戶享用,而亞馬遜也藉著促銷,吸納更多人加入Prime。

雖然亞馬遜聲稱Prime Day促銷成功推行,不過,有消費者抱怨折扣毫不吸引,有分析師更形容,Prime Day是零售商如何令倉底貨變得吸引的例子。

今年的Prime Day將於7月10日西岸時間傍晚6時展開,至7月12日凌晨12時結束,共有13個國家參與,包括美國、英國、德國、日本和中國等。

