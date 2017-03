Amazon租下East Palo Alto辦公室 料聘逾千員工

By

Amazon的大本營在西雅圖,但也要在灣區大展拳腳,最近在一個半島城市租下大面積的辦公室,也因此將招聘大批員工。

總部在西雅圖的電子商業巨頭Amazon,最近在灣區的半島城市East Palo Alto 租下了21萬4,000平方英尺的辦公室,也因此將聘請1,300名員工。

而在這之前,Amazon已經在這裡租了8萬平方英尺的辦公室,並聘請了大約800名員工。

East Palo Alto市政府的一份報告說,Amazon在這裡的員工,將主要開發軟件,以及相關的辦公輔助程序。

Amazon早已開始在灣區擴充地盤,上個月在南灣的Sunnyvale就租下了35萬平方英尺的辦公室。

“繼續學習加州經濟中心”的主任Stephen Levy說,Amazon在南灣和半島地區招兵買馬,表明又一家總部不在灣區的大公司,希望接近矽谷的高科技行業。

矽谷高科技公司林立,每一家都需要人才,要在這裡招聘到合格的員工也是一大挑戰。

Amazon和協助他們租下辦公室的地產商Sobrato將聯合投下120萬元,在East Palo Alto設立一個中心,幫助這個城市的居民在Amazon找到工作。

East Palo Alto目前的失業率是4.7%,高於周圍縣市,如Palo Alto、Menlo Park 和San Mateo縣都在2.5%上下,Santa Clara縣的失業率是3.7%。

