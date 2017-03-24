Amazon租下East Palo Alto辦公室 料聘逾千員工

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【KTSF 劉開平報導 】

Amazon的大本營在西雅圖，但也要在灣區大展拳腳，最近在一個半島城市租下大面積的辦公室，也因此將招聘大批員工。

總部在西雅圖的電子商業巨頭Amazon，最近在灣區的半島城市East Palo Alto 租下了21萬4,000平方英尺的辦公室，也因此將聘請1,300名員工。

而在這之前，Amazon已經在這裡租了8萬平方英尺的辦公室，並聘請了大約800名員工。

East Palo Alto市政府的一份報告說，Amazon在這裡的員工，將主要開發軟件，以及相關的辦公輔助程序。

Amazon早已開始在灣區擴充地盤，上個月在南灣的Sunnyvale就租下了35萬平方英尺的辦公室。

“繼續學習加州經濟中心”的主任Stephen Levy說，Amazon在南灣和半島地區招兵買馬，表明又一家總部不在灣區的大公司，希望接近矽谷的高科技行業。

矽谷高科技公司林立，每一家都需要人才，要在這裡招聘到合格的員工也是一大挑戰。

Amazon和協助他們租下辦公室的地產商Sobrato將聯合投下120萬元，在East Palo Alto設立一個中心，幫助這個城市的居民在Amazon找到工作。

East Palo Alto目前的失業率是4.7%，高於周圍縣市，如Palo Alto、Menlo Park 和San Mateo縣都在2.5%上下，Santa Clara縣的失業率是3.7%。

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