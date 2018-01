By

【KTSF】

網購龍頭Amazon週一在西雅圖開設了一間新穎的便利店,消費者入內選購了所需貨品後,無須排隊付錢,可直接步出店外。

消費者只要下載一個Amazon Go的App,入去店舖時,只要在門口電腦掃描這個App,就可以入去購物,買完之後,就可以離開,毋需排隊付錢,毋需經過收銀櫃檯,簡直是直行直過出入店舖。

消費者買的東西,店舖內的感應器已經全部紀錄低,最後會透過電子付款方式結帳,可以說非常方便。

有機會體驗這項嶄新消費方式的消費者說,他在店內逗留不足3分鐘,取下所需的東西就步出店外,無須與任何人說話,價錢也相宜,App也有列出減價貨品,方便快捷。

