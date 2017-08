Amazon聖荷西開實體書店 加州第二分店（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

網購龍頭Amazon帶動網上購物熱潮,可是Amazon的實體書店為何越開越多呢?

位於南灣聖荷西Santana Row的Amazon書店週四開幕,是該公司在加州第二家書店。

這家書店不大,只有4,100平方呎,特色是陳列所有書本完整的封面,讓顧客一目了然。

店內亦劃出一區擺放所有Amazon讀者評分4.8分或以上的書籍,而顧客可在書本下看到不同用戶對書本的評分及評價卡。

牽起網購熱潮的Amazon回歸經營實體店生意,書店負責人表示,其中一個目的是幫助顧客發掘閱讀的口味。

Amazon Books副主席Jennifer Cast說:”我們讓顧客知道他們走進來時,店內賣的都是好書,並提供更多有關書本的資料,我們稱自己為Amazon.com的分支。”

有顧客表示,已很久沒有去書店了,因為多在網上買書,現在可以來這裡,看封面和書本分類,不用看電腦屏幕。

San Jose Mercury News的報導指出,網購的趨勢導致零售店倒閉,也影響到書店的生意,不過,代表獨立書店的美國書店協會指出,自從2009年以來,國內獨立書店的數目不斷上升,全國有2,000多家獨立書店,而Amazon書店在全國有10家書店。

