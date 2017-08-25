Amazon聖荷西開實體書店 加州第二分店（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

網購龍頭Amazon帶動網上購物熱潮，可是Amazon的實體書店為何越開越多呢？

位於南灣聖荷西Santana Row的Amazon書店週四開幕，是該公司在加州第二家書店。

這家書店不大，只有4,100平方呎，特色是陳列所有書本完整的封面，讓顧客一目了然。

店內亦劃出一區擺放所有Amazon讀者評分4.8分或以上的書籍，而顧客可在書本下看到不同用戶對書本的評分及評價卡。

牽起網購熱潮的Amazon回歸經營實體店生意，書店負責人表示，其中一個目的是幫助顧客發掘閱讀的口味。

Amazon Books副主席Jennifer Cast說：”我們讓顧客知道他們走進來時，店內賣的都是好書，並提供更多有關書本的資料，我們稱自己為Amazon.com的分支。”

有顧客表示，已很久沒有去書店了，因為多在網上買書，現在可以來這裡，看封面和書本分類，不用看電腦屏幕。

San Jose Mercury News的報導指出，網購的趨勢導致零售店倒閉，也影響到書店的生意，不過，代表獨立書店的美國書店協會指出，自從2009年以來，國內獨立書店的數目不斷上升，全國有2,000多家獨立書店，而Amazon書店在全國有10家書店。

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