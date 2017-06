子女未經許可在應用程式內消費 Amazon將退款

By

【KTSF 劉瑩報導】

如果你的小朋友在未經你允許的情況下,在Amazon的app store進行手機應用程式內購買,你將有可能將獲得退款。

本週較早時間,聯邦貿易委員會宣布,家長可以就他們的子女在其不知情下的手機應用程式內消費申請退款,包括透過amazon的app store購買手機遊戲的升級程序。

去年,法庭就兒童在未經父母允許下購買的情況,因Amazon沒有提夠足夠的信息披露,亦沒有獲得父母的允許,而認定Amazon負有責任,而手機應用程序內的購買行為,是不需要任何密碼。

聯邦貿易委員會表示,在2011年11月至2016年的5月期間,有高達7,000萬美元的手機應用程式內交易符合退款資格。

而在2014年,蘋果和Google 就曾經試過就子女在未經父母允許情況下,在移動應用程式商店內的交易進行退款,這些公司其後都被要求明確手機應用程式內購買行為。

