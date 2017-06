Amazon欲吸納低收入消費群 領福利者享Prime會費優惠

By

【KTSF】

大型零售網站Amazon為吸納低收入消費者,宣布為申領政府福利的人士提供減免Prime會員費的優惠。

分析師視此舉為Amazon針對Walmart而出的招數,目的是搶奪Walmart的低收入消費族群,近日,Walmart整頓其郵遞服務,同時提升其他服務,望能在網絡銷售上拉近與Amazon的距離。

持有有效Electronic Benefits Transfer卡的人士,或正在申領糧食券的人士,將可以每月支付5.99元享用Prime服務,包括無限量觀看串流電視和電影,以及免郵費服務。

Prime會員費正價是每年99元,但如果消費者未能一次過繳交年費,也可以選擇每月支付10.99元的付費計劃。

Amazon的勁敵Walmart近日在網上銷售開始漸上軌道,本年首季,銷售額較去年同期上升63%,也較之前一個季度上升29%。

另外,Walmart也為熱賣產品提供免郵費兩天送貨服務,免郵費最低消費額降至35元,而選擇到分店取貨的消費者,更可獲得額外折扣優惠。

