感恩節黑色星期五購物浪潮即將到來,網購龍頭Amazon又推出了哪些新的用戶體驗來提升吸引力呢?

Amazon首次利用擴增現實技術,實現讓用戶未購買先體驗.

Amazon說,移動客戶端用戶可以通過App裏的AR功能,挑選喜愛的家居商品,例如電器裝飾品和玩具等,然後將它們模擬放在家中某個位置,App會自動生成效果圖,你還可以在360度內調整它的角度,來感受選中產品是否滿意。

值得注意的是,這個功能只能在安裝了iOS11系統的iPhone 6s或更新版本的手機上使用。

