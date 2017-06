By

【KTSF】

谷歌(Google)母公司Alphabet週一股價首度突破1,000元大關,為Amazon公司上週股價衝上1,000元後,不足一週內,第二間上市公司達到這項里程碑。

谷歌是少數不願分拆股票的上市公司,分拆股票可以降低股價,不過谷歌和Amazon都選擇回饋長期投資者。

Alphabet週一收市報1,003.88元,上升7.76元。

