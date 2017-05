By

【KTSF 馮政浩報導】

互聯網購物龍頭網站亞馬遜(Amazon)為增加競爭力,降低免費送貨的最低購物額。

根據Amazon網頁的送貨欄目,該公司已經將非會員(non-prime members)享用免費送貨的最低消費額,降至購買25元指定貨品便符合資格。

在過往最低消費額是49元才可以免費送貨,但在今年2月已經調低至35元,現在再次將門檻下降。

這次新收費估計是和沃爾瑪(WalMart)的競爭有關,最近WalMart將非會員免費送貨最低購物額定為35元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。