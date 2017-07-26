亞馬遜下週舉行大型招聘會 料一天聘用5萬人

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【KTSF】

亞馬遜公司（Amazon）下週三將會舉行大型招聘會，預料一天內將聘用5萬名員工，招聘會將在全美多州的貨運中心舉行，但加州不包括在內。

這些工作職位主要是處理訂單和包裝寄送等，5萬份工作中，接近4萬是全職工作，亞馬遜稍早曾表示，希望至明年中增加10萬個全職工作職位。

亞馬遜的全職和兼職員工由2011年的56,000人增至去年34萬人，而在同期，Sears和Kmart的母公司把人手削減一半，只餘下14萬人。

亞馬遜表示，新聘的員工將會享有健保、殘障保險、退休金儲蓄和股票報酬，起薪點會因州而異，例如在巴爾的摩，時薪由13元起，在威斯康辛州Kenosha市，同一個職位起薪點將是12.5元。

招聘會將於下週三早上8時至中午舉行，招聘地點為亞馬遜10個貨運中心，除巴爾的摩和Kenosha市外，還包括田納西州Chattanooga、俄亥俄州Etna市、麻省Fall River市、肯塔基州Hebron市、華盛頓州Kent市、新澤西州Robbinsville市、伊利諾伊州Romeoville市和印第安納州Whitestown。

亞馬遜也會在奧克拉荷馬市和紐約水牛城招聘兼職職位。

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