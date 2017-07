亞馬遜下週舉行大型招聘會 料一天聘用5萬人

By

亞馬遜公司(Amazon)下週三將會舉行大型招聘會,預料一天內將聘用5萬名員工,招聘會將在全美多州的貨運中心舉行,但加州不包括在內。

這些工作職位主要是處理訂單和包裝寄送等,5萬份工作中,接近4萬是全職工作,亞馬遜稍早曾表示,希望至明年中增加10萬個全職工作職位。

亞馬遜的全職和兼職員工由2011年的56,000人增至去年34萬人,而在同期,Sears和Kmart的母公司把人手削減一半,只餘下14萬人。

亞馬遜表示,新聘的員工將會享有健保、殘障保險、退休金儲蓄和股票報酬,起薪點會因州而異,例如在巴爾的摩,時薪由13元起,在威斯康辛州Kenosha市,同一個職位起薪點將是12.5元。

招聘會將於下週三早上8時至中午舉行,招聘地點為亞馬遜10個貨運中心,除巴爾的摩和Kenosha市外,還包括田納西州Chattanooga、俄亥俄州Etna市、麻省Fall River市、肯塔基州Hebron市、華盛頓州Kent市、新澤西州Robbinsville市、伊利諾伊州Romeoville市和印第安納州Whitestown。

亞馬遜也會在奧克拉荷馬市和紐約水牛城招聘兼職職位。

