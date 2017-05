亞馬遜推出新版Echo裝置 配備觸碰式屏幕

By

網上零售巨頭亞馬遜公司(Amazon)推出的語音操控Echo揚聲器,將會配備觸碰式屏幕。

新推出的Echo產品名叫Echo Show,配備7吋屏幕,讓用戶使用語音操控功能時,屏幕可同時展示相關的視象和資訊。

這代表用戶在查詢天氣狀況時,Echo可同時展出未來多天的天氣預測,而非只是目前的天氣狀況;用戶在聽音樂時,可以同時看到歌詞;另外,用戶在廚房煮食時,可同時上網到YouTube收看煮食頻道,邊煮邊學。

用戶也可以與其他使用Echo Show裝置的親友進行視象通話,而如果是iPhones和Android電話,則可安裝Alexa應用程式進行視象通話。

由於Echo和Echo Dot沒有屏幕或攝象機,因此只可以進行通話,而所有視象或語音通話都是免費。

亞馬遜表示,由週二起將會為現有的Echo和Echo Dot裝置加設通話和短訊功能,但Echo Tap,以及平板電腦版的Alexa應用程式,則不會有通話功能。

新的Echo Show將於6月28日起發售,定價230元,目前Echo正減價發售,售價是150元,較小巧的Echo Dot售價是50元。

