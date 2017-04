By

【KTSF 張麗月報導】

網購龍頭Amazon本年初宣佈招聘10萬名全職員工之外,週四又透露計劃未來1年,在美國本土額外增聘3萬名兼職員工,比現時的人數幾乎增加一倍。

這些兼職員工主要是做顧客服務代表,當中5,000人可以在家中工作,其餘2.5萬人會在貨倉工作。

這些兼職員工每週工作最少20小時,兼且享有公司福利。

Amazon去年的全球人力增長近五成,令僱員總數超過34.1萬人,單在美國就有超過70個貨倉中心,及超過9萬名全職僱員。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。