By

【KTSF】

網購龍頭亞馬遜公司(Amazon.com)的創始人兼行政總裁Jeff Bezos週四一度擊退微軟創始人蓋茲,成為全球首富,不過至下午,亞馬遜的股價回落,蓋茲再度奪回全球首富的名號。

亞馬遜的股價週四升上歷史高位,至中午一度升至每股1,083.31元,而Bezos持有約8,000萬亞馬遜股份,意味在股價高峰時,股值一度升至870億。

財經雜誌福布斯稱,在週四開市時,Bezos的身家達到906億元,蓋茲是901億元,至收市時,亞馬遜股價回落至每股1,046元,讓蓋茲重上首富位置。

福布斯稱,如果蓋茲沒有把數百億元身家捐給不同的慈善組織,其全球首富的地位將難以動搖。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。