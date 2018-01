Amazon巴菲特JPMorgan Chase聯手 望降低員工健保成本

By

【KTSF 張麗月報導】

投資和網購業三大巨頭,JPMorgan Chase總裁Jamie Dimon、投資大亨巴菲特旗下的公司Berkshire Hathaway,以及網購龍頭Amazon的創辦人Jeff Bezos聯手合作,成立一間獨立的新公司,為他們旗下公司在美國的僱員及家屬提供價錢合理和可負擔的醫療健保。

在一年前,這三間公司的全球僱員總數達84萬人。

巴菲特表示,這個計劃的構思尚在初步階段,目標就是要降低不斷膨脹的健保成本,避免拖累經濟。

Bezos就表示,健保系統很複雜,預料他們將會遇到不少困難和挑戰,但為了減輕健保對經濟的負擔,長遠來說是值得去做。

這種想顛覆傳統健保行業的做法,週二令健保類股走跌,也拖累道瓊斯一度大跌400點,到收市時跌幅才收窄。

