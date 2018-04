By

【KTSF 崔凱橋報導】

網購龍頭Amazon推出新的服務,用戶選擇的收貨地點,不再只限於家中或郵箱。

今次新的服務是讓送貨員將貨品直接送到顧客的車中,方便顧客能隨時隨地收取貨品,這項服務只限Prime會員使用。

用戶只需要在付款時,選擇送至車中的選項,再輸入車的型號及車牌,送貨員便會跟著描述,將貨品送到車上。

方式和上年Amazon推出Amazon Key服務一樣,用戶需購買智能門鎖,送貨員會利用條形碼解鎖,用家亦可利用攝像鏡頭,監看整個過程。

目前全國有37個城市已經開始使用此項服務,現階段只限駕駛較新款的GM和Volvo汽車的Prime會員享用,未來將陸續有更多汽車品牌加入。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。