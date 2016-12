By

【KTSF 陳捷報導】

亞馬遜(Amazon)的自動貨品投遞研發又有了新的進展,亞馬遜將使用熱氣球作為空中貨艙,向顧客分發貨品。

亞馬遜是在今年4月就獲得了使用熱氣球配合無人機的空中貨品分發技術專利,作為空中倉庫的熱氣球,將在4500英尺的高度盤旋,然後由無人機從中領取貨品,送往在周邊的目的地。

而載了貨品的無人機起初是從高空熱氣球被投擲下來,直到接近地面才會啟動其動力系統,而無人機在送完貨後也將會有附近的通勤機將它們送回高空當中的熱氣球,重新接載下一輪的投遞貨品。

