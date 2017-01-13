Amazon宣布大舉招聘 未來18個月聘10萬人（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

Amazon宣布，計劃在未來的18個月在美國增設10萬個全職全福利就業機會。

Amazon在聲明中表示，會在未來的18個月，在全美各州招聘各業務範圍的人士。

上個月14號，Amazon創辦人Jeff Bezos出席候任總統特朗普召開的科技小組會議，內容主要針對增加美國的生產能力，而在會議一個月後，Amazon就宣布聘請的消息，外界認為此舉動為特朗普計劃到2018年年中，在美國創造28萬個工作機會打了一支強心針。

而在Amazon發布消息後，候任白宮新聞秘書長Sean Spicer發表簡報表示，候任總統特朗普對Amazon這重大決定感到非常高興，並表示會致力敦促美國企業將海外的工作機會轉移回美國國內。

根據Amazon年度報告，近年來，該公司為了達到承諾，為Prime會員將貨物兩日內送到的計畫，其公司不斷建立新的服務中心，令員工人數大增，在2013年底至2016年間，在美國已經創造了超過15萬份職位，來年亦會繼續增長。

Amazon管理層表示，除了將繼續開設新的倉儲中心外，並會積極投資在零售、媒體、技術和物流業務。

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