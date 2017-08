Amazon收購Whole Foods 多種新鮮食材將減價

By

【KTSF 陶璟樂報導】

網購龍頭Amazon收購食品零售店Whole Foods後,消費者將會以更低的價格購買到新鮮的果蔬等食品。

Amazon宣布以137億美金收購食品零售商店Whole Foods Market,隨即有消息傳出收購後,一部分商品將會以更低的價格售出,包括三文魚、鰐梨等在內的多種新鮮食品。

下週還會繼續有產品降價,包括香蕉、雞蛋、牛肉碎等,並發表聯合聲明,表示今後會為消費者提供更多可負擔的新鮮有機食品。

Amazon表示,接下來他們還將會進一步降低Whole Foods的市場價格,並在一段時間後提供特別優惠價給Prime會員。

有專家分析,此前Whole Foods的食品價格,一直高於平均食品商店的15%,此次收購計畫將打破現有的格局,有可能給食品零售業帶來新的震蕩。

