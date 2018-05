阿茲海默症專題：妻子分享照顧患病丈夫心路歷程（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

根據一項最新的報告指出,阿茲海默症(Alzheimer’s disease)是美國第6大死因,也是所有疾病中,唯一死亡率持續上升的疾病,本台製作了一連5集的阿茲海默症專題,首先來聽一位照護者,分享她第十年的阿茲海默症之旅。

葉慧和先生都是矽谷工程師才結婚兩年,就發現先生的記憶力突然減退。

葉慧說:”從生活能力上面看出來,那就是很明顯,從開始你說做一個工程師,甚麼事情都做,即使他不工作會到家,他也是甚麼事情都做,但是他慢慢一點一點的都不做了,他就突然有一天他就不做了。”

那時候他才50歲出頭,不會有人往阿茲海默症這方面想,但是他的確記憶出了問題。

葉慧說:”那時候都搞不清這有多嚴重,已經6、7年前,7、8年前,那個時候你覺得說老年,認為這是老年病,你知道就是說老年病,就是甚麼都不記得了,但是你沒有想到說,其實是一個很嚴重的問題。”

家中有許多葉慧夫妻恩愛的照片,她說趁先生還沒有完全失去記憶力,她跟時間賽跑,帶先生到處去玩,珍惜兩人在一起的美好時光,希望能夠抓住霎那間的永恆。

但後來先生也失去了興趣,她了解情況越來越嚴重。

葉慧說:”你看到以前這個人是好像總覺得是一個完美的人,是一個很好的人,但是突然碰到這種問題,吃了這些藥,又沒有任何的改進,你就覺得真的是非常的無助,也很無奈, 那怎麼辦?”

後來先生的行動也越來越遲緩,兩年前葉慧請了全天的看護Rachel,Rachel非常有耐心,會放他喜歡聽的音樂,陪他跳舞,當作是運動。

葉慧說,阿茲海默症是一個漸進的過程,這十年來也已經適應先生不再認得他,起初她是一個人孤單奮鬥,後來知道阿茲海默症協會,利用協會提供的資源,了解到自己在這條漫長旅程並不孤獨。

葉慧說:”每一年走路(Alzheimer’s Walk),你就看到這麼多人,大家都在哪裡支持這個東西,你就不覺得自己很孤單一個人,而且有這麼多人都在承受,大家都在支持,就是越多人在一起,越是覺得沒甚麼,就會好一些。”

北加州阿茲海默症協會將在5月19日下午兩點舉行第12屆華人阿茲海默症論壇,地點是Santa Clara Intel禮堂。

