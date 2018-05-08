阿茲海默症專題：妻子分享照顧患病丈夫心路歷程（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

根據一項最新的報告指出，阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是美國第6大死因，也是所有疾病中，唯一死亡率持續上升的疾病，本台製作了一連5集的阿茲海默症專題，首先來聽一位照護者，分享她第十年的阿茲海默症之旅。

葉慧和先生都是矽谷工程師才結婚兩年，就發現先生的記憶力突然減退。

葉慧說：”從生活能力上面看出來，那就是很明顯，從開始你說做一個工程師，甚麼事情都做，即使他不工作會到家，他也是甚麼事情都做，但是他慢慢一點一點的都不做了，他就突然有一天他就不做了。”

那時候他才50歲出頭，不會有人往阿茲海默症這方面想，但是他的確記憶出了問題。

葉慧說：”那時候都搞不清這有多嚴重，已經6、7年前，7、8年前，那個時候你覺得說老年，認為這是老年病，你知道就是說老年病，就是甚麼都不記得了，但是你沒有想到說，其實是一個很嚴重的問題。”

家中有許多葉慧夫妻恩愛的照片，她說趁先生還沒有完全失去記憶力，她跟時間賽跑，帶先生到處去玩，珍惜兩人在一起的美好時光，希望能夠抓住霎那間的永恆。

但後來先生也失去了興趣，她了解情況越來越嚴重。

葉慧說：”你看到以前這個人是好像總覺得是一個完美的人，是一個很好的人，但是突然碰到這種問題，吃了這些藥，又沒有任何的改進，你就覺得真的是非常的無助，也很無奈， 那怎麼辦？”

後來先生的行動也越來越遲緩，兩年前葉慧請了全天的看護Rachel，Rachel非常有耐心，會放他喜歡聽的音樂，陪他跳舞，當作是運動。

葉慧說，阿茲海默症是一個漸進的過程，這十年來也已經適應先生不再認得他，起初她是一個人孤單奮鬥，後來知道阿茲海默症協會，利用協會提供的資源，了解到自己在這條漫長旅程並不孤獨。

葉慧說：”每一年走路（Alzheimer’s Walk），你就看到這麼多人，大家都在哪裡支持這個東西，你就不覺得自己很孤單一個人，而且有這麼多人都在承受，大家都在支持，就是越多人在一起，越是覺得沒甚麼，就會好一些。”

北加州阿茲海默症協會將在5月19日下午兩點舉行第12屆華人阿茲海默症論壇，地點是Santa Clara Intel禮堂。

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