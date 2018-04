最新報告指阿茲海默症是加州第三大死因（視頻）

By

一項最新的報告指出,阿茲海默症(Alzheimer’s disease)是美國第六大死因,也是加州第三大死因,也是美國十大死因中,唯一無法預防、無法治癒,甚至無法減緩其進展的疾病。

阿茲海默症協會公布,在過去的15年中,阿茲海默症的死亡人數增加了超過一倍,而其他主要疾病和醫療狀況,如心臟病的死亡人數則顯著下降,光是在加州,自2000年以來,阿茲海默症,也稱為失智症的死亡人數增長了241%。

史丹福大學神經科學家Geoff Kerchner說:”我們有先進的能力治療心臟病、癌症等病患,一大部分是藥物研究研發出有用的療法,是這些疾病死亡率降低的原因,然而阿茲海默症是目前十大死因中,唯一尚未找出治癒或延緩的疾病。”

還有一個更驚人的數字就是,在美國每65秒就有人有阿茲海默症的症狀。

Kerchner說:”主要原因是我們的人口增加,更主要的是人口老齡化。”

今年的報告顯示,在加州Medi-Cal在照顧阿茲海默症患者的費用預計在2018年達到37.76億美元,預計未來7年,該費用將增長36.4%。

阿茲海默症患者的照護者負擔繼續增加,在2017年,超過1,600萬美國人以體力、情感和財務支持的形式,提供了估計約184億小時的無償醫療服務。

專家表示,可喜的是,政府在支助這方面的研究有明顯增加。

Kerchner說:”首先我們必須適當的照顧病人,儘管目前還沒有藥醫,所以我們要確保適當的照顧,照護者的教育,還有互助小組,我們需要專業訓練,了解如何照顧病人,同時需要投資研究藥物。”

專家表示,要預防或是延緩失智症,就跟預防其他的疾病一樣,要有均衡的飲食以及多運動。”

Kerchner說:”保持體力活躍,心智活躍,特別是中年人,我們目前還找不出比運動更好的方法。”

