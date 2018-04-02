最新報告指阿茲海默症是加州第三大死因（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

一項最新的報告指出，阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是美國第六大死因，也是加州第三大死因，也是美國十大死因中，唯一無法預防、無法治癒，甚至無法減緩其進展的疾病。

阿茲海默症協會公布，在過去的15年中，阿茲海默症的死亡人數增加了超過一倍，而其他主要疾病和醫療狀況，如心臟病的死亡人數則顯著下降，光是在加州，自2000年以來，阿茲海默症，也稱為失智症的死亡人數增長了241％。

史丹福大學神經科學家Geoff Kerchner說：”我們有先進的能力治療心臟病、癌症等病患，一大部分是藥物研究研發出有用的療法，是這些疾病死亡率降低的原因，然而阿茲海默症是目前十大死因中，唯一尚未找出治癒或延緩的疾病。”

還有一個更驚人的數字就是，在美國每65秒就有人有阿茲海默症的症狀。

Kerchner說：”主要原因是我們的人口增加，更主要的是人口老齡化。”

今年的報告顯示，在加州Medi-Cal在照顧阿茲海默症患者的費用預計在2018年達到37.76億美元，預計未來7年，該費用將增長36.4％。

阿茲海默症患者的照護者負擔繼續增加，在2017年，超過1,600萬美國人以體力、情感和財務支持的形式，提供了估計約184億小時的無償醫療服務。

專家表示，可喜的是，政府在支助這方面的研究有明顯增加。

Kerchner說：”首先我們必須適當的照顧病人，儘管目前還沒有藥醫，所以我們要確保適當的照顧，照護者的教育，還有互助小組，我們需要專業訓練，了解如何照顧病人，同時需要投資研究藥物。”

專家表示，要預防或是延緩失智症，就跟預防其他的疾病一樣，要有均衡的飲食以及多運動。”

Kerchner說：”保持體力活躍，心智活躍，特別是中年人，我們目前還找不出比運動更好的方法。”

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