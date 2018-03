真人騷參賽者指控特朗普性騷擾 特朗普或要上庭作證

By

【KTSF 江良慧報導】

電視真人節目Apprentice的一名前參賽者聲稱,參賽時遭時任節目主持特朗普性騷擾,特朗普否認指控,說一切都是對方捏造,這名前參賽者在較早前控告特朗普誹謗,法官週二裁定訴訟可以繼續。

原告人Summer Zervos聲稱,在2007年遭特朗普性侵,包括多次親吻她和一次觸碰她胸部。

Zervos是在前年大選前幾個星期提出指控,但特朗普否認,而且法定追溯期已過,於是Zervos和律師就嘗試另外的法律途徑,說特朗普否認指控等同誹謗Zervos是說謊者,損害她聲譽。

特朗普的律師要求撤銷訴訟,說總統可以享有豁免起訴權 ,但法官就不同意。

法官以90年代克林頓總統的訴訟為例,說沒有人可以凌駕法律,說美國總統在純粹私人的事情上並不享有豁免起訴權,並且是受法律約束。

週二的裁決意味著,特朗普可能要因此案接受質詢,甚至可能被迫宣誓作證。

