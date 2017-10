Yahoo稱全部電郵帳號都被黑侵 用戶達30億

By

【KTSF 江良慧報導】

Yahoo週二承認,2013年被黑客入侵,所有30億用戶全部受影響,是當時Yahoo公佈受影響數字的3倍。

今年較早前收購了Yahoo的Verizon發表聲明,表示公司最近獲得新的情報,加上公司外的法證專家調查,相信所有Yahoo用戶都受到2013年8月的黑侵事件影響。

Yahoo在去年表示,有10億用戶受黑侵影響,黑客盜取的資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、出生日期以及保安問題和答案。

Yahoo表示 ,會通知這批最新知道受影響的用戶。

Yahoo在2014年也遭另一次黑侵,當時有約5億用戶受影響,失竊的資料可能包括電郵地址、出生日期、保安問題答案和其他私人資料。

聯邦司法部在今年較早前起訴兩名俄羅斯情報人員和兩名黑客,他們被指涉及2014年黑侵Yahoo事件。

