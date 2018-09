馬雲宣布明年9月卸任阿里巴巴主席 打算回歸教育界

By

阿里巴巴主席馬雲宣布一年後會退任,由首席執行官張勇接班,他形容這是他深思熟慮,認真準備了十年的計劃,阿里已有足夠的自信和能力迎接主席的交接,自己就打算回歸教育。

上星期預告會退下來,馬雲宣佈一年後不再擔任阿里巴巴董事局主席,他在公司微博發公開信,宣佈自己在明年9月10日、即是阿里巴巴20週年不再擔任董事局主席,會由現任首席執行官張勇接任,但自己會繼續擔任阿里合伙人。

馬雲讚張勇是傑出商業領袖及專業人才,即日起會全面配合張勇,為集團的過渡做好準備,又形容這個傳承計劃是深思熟慮,認真準備了十年,認為阿里已有足夠的自信和能力迎接主席交接,亦標誌著阿里完成了從依靠個人特質,變成依靠組織機制,依靠人才文化的企業制度升級,早在2013年交捧首席執行官的工作,已經是靠這套機制。

不做主席,馬雲指想趁自己還年輕,做熱愛的事情,就是回歸教育界,他還準備了新名片,叫自己做馬雲老師,又指自己是阿里的一號員工,形容自己永遠屬於阿里。

