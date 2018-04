By

【KTSF】

阿爾及利亞有軍方運輸機墜毀,當地救援部門稱,最少257人喪生。

現場冒出大量濃煙,接近機身的地方可看到火光,大批救援人員到場搜救。

當地週三早上,運輸機由首都阿爾及爾附近的軍用機場飛往西南部的貝沙爾,起飛不久便墜毀。

陸軍參謀長臨時取消行程處理事故,並下令成立委員會調查。

失事的運輸機屬於前蘇聯時期研發的伊76型,俄羅斯、中東及非洲多國仍有使用。

