阿拉斯加航空在灣區擴充13條直飛航線（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

阿拉斯加航空公司宣布增加13條往來灣區兩個主要機場的直飛航線,這也是阿拉斯加航空在北加州最大的一次營運擴充行動。

總部位於西雅圖的阿拉斯加航空,去年12月與Virgin America合併後,首次宣布大規模的業務擴展計劃。

新增的13條直飛航線,3條在聖荷西國際機場,往返南加州洛杉磯、亞利桑那州的Tucson以及德州奧斯丁。另外10條在舊金山國際機場,直航城市包括費城、新奧爾良、田納西州的Nashville、印第安納波利斯、北卡州的Raleigh-Durham、巴爾的摩、新墨西哥州的Albuquerque、密蘇里州的Kansas City、夏威夷大島的Kona以及墨西哥城。

阿拉斯加航空表示,希望灣區能成為繼西雅圖之後在太平洋西北岸最主要的航空樞紐。預計新開的13條航線將從八月底逐步開始運營,也令阿拉斯加與Virgin America航空每天往返灣區三大機場的直飛航線多達125條,飛往42個城市。

另外阿拉斯加航空還表示,合併後仍會保持Virgin America的服務水準,包括紫色座艙燈,搞笑的飛行安全錄影以及觸摸熒屏預訂飲料和食物等。

更多新聞:

老翁拿毛氈被索款12元 與空服起爭執至客機急降

馬航370客機失聯3年 家屬備受精神折磨(視頻)

報告指家庭遷離舊金山都會區 一年可省逾萬元(視頻)

報告指華裔女性薪酬媲美白人男性 甚至更高(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載