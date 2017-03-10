阿拉斯加航空在灣區擴充13條直飛航線（視頻）

2017年3月10日 下午12:21 By Leave a Comment

【KTSF 梁秋玉報導】

阿拉斯加航空公司宣布增加13條往來灣區兩個主要機場的直飛航線，這也是阿拉斯加航空在北加州最大的一次營運擴充行動。

總部位於西雅圖的阿拉斯加航空，去年12月與Virgin America合併後，首次宣布大規模的業務擴展計劃。

新增的13條直飛航線，3條在聖荷西國際機場，往返南加州洛杉磯、亞利桑那州的Tucson以及德州奧斯丁。另外10條在舊金山國際機場，直航城市包括費城、新奧爾良、田納西州的Nashville、印第安納波利斯、北卡州的Raleigh-Durham、巴爾的摩、新墨西哥州的Albuquerque、密蘇里州的Kansas City、夏威夷大島的Kona以及墨西哥城。

阿拉斯加航空表示，希望灣區能成為繼西雅圖之後在太平洋西北岸最主要的航空樞紐。預計新開的13條航線將從八月底逐步開始運營，也令阿拉斯加與Virgin America航空每天往返灣區三大機場的直飛航線多達125條，飛往42個城市。

另外阿拉斯加航空還表示，合併後仍會保持Virgin America的服務水準，包括紫色座艙燈，搞笑的飛行安全錄影以及觸摸熒屏預訂飲料和食物等。

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