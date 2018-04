By

東灣阿拉米達市(Alameda)一間越南餐館外上週五發生意圖搶劫案,造成一名亞裔婦人死亡,據報死者是越南餐館的東主。

警方表示,上週五約11點時接報,指Webster街1919號的一間越南餐館門外有人打鬥,監控畫面顯示,至少有兩名匪徒襲擊他人。

本地7號台引述消息指,匪徒用金屬物件多次擊打受害人的頭部,警員趕至現場時,發現一名61歲婦人與一名28歲男子頭部受傷。

兩名傷者隨後送院治療,男傷者已經出院,但女傷者於本週二傷重不治。

法醫官確認死者為阿拉米達市居民Cindy Le,據報她是該越南餐館的東主,事發前正準備關店回家。

而匪徒則在犯案後逃離現場,警方目前正在追捕至少兩名匪徒,呼籲民眾提供線索。

