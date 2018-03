By

東灣阿拉米達市(Alameda)居民這個星期往來奧克蘭市(屋崙)的通勤交通會受到至少半小時的延誤,由於靠近Posey Tube隧道,正在進行修補地陷工程,當局呼籲民眾繞道而行。

週一早上十時開始,當局將會封閉Posey Tube隧道東行線,呼籲民眾在工程期間繞道而行。

出現地陷的路段是連接阿拉米達市與奧克蘭市的Posey Tube隧道附近道路,當局表示,由於早前天雨的關係,地下排水系統出現問題,造成該路段出現一個地洞。

工程部由週日開始進行修補工程,當局預計將持續關閉Harrison街一條的行車線,約一個星期左右。

